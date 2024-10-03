В Коми сотрудники полиции пресекли деятельность экстремистской организации

В Усинске остановлена деятельность экстремистской группы. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Коми инициировал уголовное дело на основе материалов от региональных УФСБ, УФСИН и МВД . Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно следствию, подозреваемый, которому был присвоен криминальный статус лидером преступного сообщества, и который поддерживает криминальную субкультуру, выполнял неофициальные организационные функции в отношении заключенных в СИЗО-3. Как организатор, признанной судом экстремистской группы, и сторонник криминальной культуры, он привлек к участию в ее деятельности нескольких людей. Действуя совместно по предварительному сговору, они занимались незаконной деятельностью в следственном изоляторе.