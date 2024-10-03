В Коми сотрудники полиции пресекли деятельность экстремистской организации
- 01:00 4 октября
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- Инесса Богатая
В Усинске остановлена деятельность экстремистской группы. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Коми инициировал уголовное дело на основе материалов от региональных УФСБ, УФСИН и МВД . Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно следствию, подозреваемый, которому был присвоен криминальный статус лидером преступного сообщества, и который поддерживает криминальную субкультуру, выполнял неофициальные организационные функции в отношении заключенных в СИЗО-3. Как организатор, признанной судом экстремистской группы, и сторонник криминальной культуры, он привлек к участию в ее деятельности нескольких людей. Действуя совместно по предварительному сговору, они занимались незаконной деятельностью в следственном изоляторе.
В настоящий момент следователи СК при содействии сотрудников вышеупомянутых силовых ведомств и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого, и в его отношении рассматривается избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.
По делу ведутся следственные и процессуальные действия, направленные на укрепление доказательной базы.