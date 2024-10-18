Праздники сдвигают из-за ситуации в стране: новогодние каникулы 2024-2025 больше не будут такими, как прежде

Фото из архива "Про Город"

Российское Министерство труда объявило о существенных изменениях в графике праздничных и выходных дней на ближайшие два года, с целью улучшения баланса между отдыхом и трудом для граждан. Эти инициативы направлены на создание более упорядоченного расписания дней без работы, что, как полагает ведомство, окажет положительное влияние на уровень жизни россиян.

Продленные новогодние каникулы

Одним из основных изменений станет увеличение длительности новогоднего отдыха в 2025 году. Жители России смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Такое расширение позволит не только встретить Новый год с близкими, но и полноценно отдохнуть перед началом нового рабочего года. Министерство труда подчеркивает, что продолжительные каникулы важны для повышения трудоспособности и улучшения общего самочувствия населения.

Два этапа майских праздников

Изменения коснутся и майских праздников, которые теперь будут проходить в два этапа — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Благодаря этому россияне смогут отметить как День весны и труда, так и День Победы, уделив соответствующее внимание торжественным мероприятиям. Это решение поможет укрепить связь поколений и передать патриотические ценности.

Нововведения и улучшение качества жизни

Среди новых предложений выделяется инициатива сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным, чтобы облегчить подготовку к празднованию Нового года и провести этот день с семьей. Официальный список выходных на 2025 год включает: с 1 по 7 января (новогодние праздники), с 22 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 8 по 9 марта (Международный женский день), с 1 по 4 мая (День весны и труда), с 8 по 11 мая (День Победы), с 12 по 15 июня (День России), с 2 по 4 ноября (День народного единства) и 31 декабря (канун Нового года).

Эти изменения позволят жителям России заранее планировать свои выходные и эффективнее распределять рабочее время в течение года. Министерство также рассматривает возможность перемещения выходных для увеличения длительности традиционных праздников, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне жизни граждан.