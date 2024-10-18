Счастливая пятерка: этим знакам зодиака здорово повезет в октябре, по мнению астролога Тамары Глобы

кадр из Rutube-канала астролога

Известная астролог Тамара Глоба уверена, что с 19 октября пять знаков зодиака подвергнутся особой удаче! Кому стоит радоваться

Дева: Вас ожидает успех во всех аспектах жизни, особенно в денежных вопросах и личных отношениях. Не пропустите свою возможность!

Скорпион: Вас ожидает значительный успех в карьере! Руководство оценит ваши усилия и предложит вам интересные задачи и проекты.

Стрелец: Вдохновение будет с вами неразлучно! Займитесь творческими проектами и осуществите свои замыслы, они принесут вам достижения и доход.

Водолей: У вас впереди успехи во всех жизненных сферах, от романтических отношений до финансовых дел. Заключайте контракты, приобретайте нужные вещи, укрепляйте связи - звезды благоволят вам!

Рыбы: Для вас наступает период значительных возможностей! Смело открывайте собственное дело, участвуйте в крупных сделках, делайте карьерный скачок — фортуна на вашей стороне.