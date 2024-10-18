Спатифиллум перестанет мельчать и станет «царским»: 3 хитрые уловки для крупных листьев и цветов с ладошку
- 13:30 18 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Не каждая хозяйка может гордиться роскошным спатифиллумом с большими листьями и цветами, напоминающими паруса. При недостаточном уходе этот цветок начинает терять свою декоративность, его листья уменьшаются и вытягиваются.
О том, как избежать этого, рассказала «Хибинам» агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова.
Азот играет ключевую роль в формировании плотной, мясистой, здоровой зелёной массы растения и его обильного цветения. При нехватке этого элемента листья спатифиллума становятся слабыми и мелкими, а цветение менее выразительным. Оптимально применять специальные азотосодержащие удобрения для цветущих растений, чтобы поддержать "женское счастье".
Для достижения больших размеров листьев спатифиллума полезно также проводить внекорневую подкормку. Листья быстро усваивают питательные вещества, и эффект будет заметен в кратчайшие сроки.
Для опрыскивания растений можно использовать раствор перекиси водорода, но его концентрация должна быть низкой, чтобы избежать ожогов листьев. Достаточно растворить 2 столовые ложки перекиси в 1 литре тёплой воды и обрабатывать зелёные части растения раз в 3−4 недели.
Это не только улучшит внешний вид растения и простимулирует рост новой зелёной массы, но и поможет уничтожить вредные микроорганизмы, из-за которых цветок также может становиться слабым.
Неправильно подобранный грунт также негативно сказывается на спатифиллуме. Почвосмесь лучше составлять из кислого торфа и рыхлителей (кокосовые чипсы, кора, уголь). При пересадке важно удалить все подгнившие части корней и обеспечить хороший дренаж в горшке. При соблюдении этих условий цветок будет чувствовать себя отлично, выпустит новые мощные листья и обильно зацветет.