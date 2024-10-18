Спатифиллум перестанет мельчать и станет «царским»: 3 хитрые уловки для крупных листьев и цветов с ладошку

Не каждая хозяйка может гордиться роскошным спатифиллумом с большими листьями и цветами, напоминающими паруса. При недостаточном уходе этот цветок начинает терять свою декоративность, его листья уменьшаются и вытягиваются.

О том, как избежать этого, рассказала «Хибинам» агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова.