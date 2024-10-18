Более 60 полицейских из Коми будут обеспечивать порядок в Казани в период саммита БРИКС
- 10:45 18 октября
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- Инесса Богатая
Для поддержания порядка в Казани на время проведения 16-го саммита БРИКС направлены сотрудники полиции из Республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По информации ведомства, для обеспечения безопасности мероприятия, которое пройдет в Казани с 22 по 24 октября, отправили в командировку 61 человек.
Заместитель министра внутренних дел региона, полковник Юрий Марченко, провел инструктаж для полиции, отправляющейся в Казань.
На базе Центра профессиональной подготовки МВД Республики Коми все полицейские прошли специальную программу повышения квалификации, чтобы эффективнее оказывать помощь местным правоохранительным органам в наведении порядка.
Полковник Юрий Марченко подчеркнул важность строгого соблюдения дисциплины и профессионализма в выполнении служебных обязанностей.
***БРИКС является международным объединением, созданным в 2006 году. С 1 января Россия занимает пост председателя. К странам-участницам, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, с начала 2024 года добавились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.