Более 60 полицейских из Коми будут обеспечивать порядок в Казани в период саммита БРИКС

Для поддержания порядка в Казани на время проведения 16-го саммита БРИКС направлены сотрудники полиции из Республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, для обеспечения безопасности мероприятия, которое пройдет в Казани с 22 по 24 октября, отправили в командировку 61 человек.