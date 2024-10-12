Пенсии повысятся, указ уже подписан: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ - все изменится

После подписания указа, Пенсионный фонд России объявил о предстоящем увеличении пенсий для пожилых. Для неработающих пенсионеров страховая пенсия будет составлять 18 521 рубль. Измененное при этом бюджетное предложение вызвало оживленные обсуждения среди населения.

Условия для получения страховой пенсии по возрасту:

Возраст: Женщины смогут выходить на пенсию с 60 лет, а мужчины – с 65 лет. Полностью это изменение вступит в силу в 2028 году, и на данный момент продолжается переходный период.

Трудовой стаж: В этом году минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет, а в следующем году этот показатель увеличится до 15 лет.