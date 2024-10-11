В Коми подорожала говядина, но подешевела свинина

Комистат сообщает о колебаниях цен на некоторые товары и услуги в период с 1 по 7 октября.

За последнюю неделю увеличились цены на говядину на 1, 8%, стерилизованное молоко на 1, 7%, твердый, полутвердый и мягкий сыры на 1, 5%, а пастеризованное молоко подорожало на 1, 1%.