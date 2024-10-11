Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми подорожала говядина, но подешевела свинина

В Коми подорожала говядина, но подешевела свинина Фото "Про Город"

Комистат сообщает о колебаниях цен на некоторые товары и услуги в период с 1 по 7 октября.

За последнюю неделю увеличились цены на говядину на 1, 8%, стерилизованное молоко на 1, 7%, твердый, полутвердый и мягкий сыры на 1, 5%, а пастеризованное молоко подорожало на 1, 1%.

Цены снизились на вермишель (-2, 8%), куриное мясо и сосиски, сардельки (-2, 2%), свинину и рис (-2%), вареные колбасы (-1, 8%), сахарный песок (-1, 7%), полукопченые и варено-копченые колбасы, куриные яйца (-1, 6%), замороженную рыбу (-1, 1%), и маргарин (-1%).

Среди плодоовощной продукции цены возросли на белокочанную капусту на 4, 1% и морковь на 2, 2%.

В то же время, удешевление коснулось столовой свеклы (-6%), репчатого лука (-5, 1%), помидоров (-4, 4%), картофеля (-3, 6%), яблок (-2, 8%), огурцов и бананов (-2, 4%).

Из перечня непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские подгузники на 1, 8%, а корма для животных уменьшились в цене на 1, 2%.

Среди остальных непродовольственных товаров наблюдалось увеличение цен на шампуни на 3%, электропылесосы на 1, 9%, телевизоры на 1, 5%, в то время как стоимость смартфонов снизилась на 1, 7%.

У медикаментов изменения затронули поливитамины с увеличением на 5, 8%, эргоферон на 3% и валидол на 1, 4%.

...

  • 0

Популярное

Последние новости