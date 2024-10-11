Счастливая пятерка: этим знакам зодиака здорово повезет в октябре, по мнению Тамары Глобы

кадр из Rutube-канала астролога

Известный астролог Тамара Глоба предсказывает, что с 10 октября пяти знакам зодиака повезет больше всего! Кто в списке счастливчиков:

Дева: Вас ждет удача во всех сферах жизни, особенно в финансах и личной жизни. Не упустите свой шанс!

Скорпион: На работе вас ждет прорыв! Начальство увидит в вас отличного сотрудника и доверит интересные проекты.

Стрелец: Вдохновение будет вашим спутником! Займитесь творчеством и реализуйте свои планы, они принесут вам успех и прибыль.

Водолей: Вас ждет удача во всех сферах жизни: от личной жизни до финансов. Заключайте сделки, совершайте покупки, стройте отношения — звезды на вашей стороне!

Рыбы: Для вас наступит время больших возможностей! Смело открывайте свое дело, участвуйте в крупных сделках, делайте карьерный рывок — удача будет на вашей стороне.