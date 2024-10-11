На Северо-Западе зафиксирован рост количества DDos-атак на ИТ и транспортные компании

Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в третьем квартале 2024 года. За этот период МТС RED отразил кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 года. Всего же с июля по сентябрь 2024 провайдер кибербезопасности зафиксировал свыше 21 тысячи 400 атак.

На долю Северо-Западного федерального округа пришлось 12,9% от общего объёма DDoS-атак на веб-ресурсы компаний в третьем квартале 2024 года. Лидерами по количеству инцидентов стали интернет-ресурсы Центрального федерального округа с долей 29%. На втором месте Уральский федеральный округ – 18,2%. Замкнул тройку Сибирский федеральный округ– 13,7% атак от общего объёма.