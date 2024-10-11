Смертельное ДТП на трассе в Коми унесло жизнь пожилой женщины
- 09:50 11 октября
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- Татьяна Зубова
На трассе в Коми смертельная авария унесла жизнь женщины.
Согласно информации от Госавтоинспекции Республики Коми, трагедия произошла в Усть-Вымском районе вчера, около четырех часов дня. Пожилой человек в 1955 года рождения, управляя Toyota Camry, двигался по трассе Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. На 75-м километре он совершил маневр обгона, пересек двойную сплошную и оказался на встречной полосе, несмотря на запретительные знаки "Обгон запрещен" и разметку. В результате иномарка столкнулась с Kia Cerato.
В страшной аварии погибла пассажирка Kia 1955 года рождения. Водитель Kia, мужчина 1949 года рождения, получил травмы - ушиб правого бедра и закрытый перелом колена. Его доставили в медицинское учреждение. Водитель Toyota отделался автомобилтравмой, получив ушиб грудной клетки и возможные переломы ребер с левой стороны, но госпитализация не потребовалась.
В ведомстве добавили, что водитель Toyota ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. Водительских стад мужчины более 20 лет.