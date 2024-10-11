Смертельное ДТП на трассе в Коми унесло жизнь пожилой женщины

На трассе в Коми смертельная авария унесла жизнь женщины.

Согласно информации от Госавтоинспекции Республики Коми, трагедия произошла в Усть-Вымском районе вчера, около четырех часов дня. Пожилой человек в 1955 года рождения, управляя Toyota Camry, двигался по трассе Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. На 75-м километре он совершил маневр обгона, пересек двойную сплошную и оказался на встречной полосе, несмотря на запретительные знаки "Обгон запрещен" и разметку. В результате иномарка столкнулась с Kia Cerato.