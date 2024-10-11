В Сыктывкаре магазинный вор украл товаров на 330 тысяч рублей

Скриншот из видео МВД по Коми

Сотрудники полиции в Сыктывкаре задержали человека, подозреваемого в совершении ряда преступлений, как сообщает пресс-служба МВД Коми. В УМВД России по Сыктывкару поступило заявление от директора магазина электротехники, который рассказал, что неизвестный похитил с витрины видеокамеру, стоимость которой составляет 52 тысячи рублей.

Благодаря серии оперативных и розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель столицы, ранее имевший судимости. Подозреваемый объяснил, что продал украденный товар на улице и использовал полученные деньги по своему усмотрению.

Также правоохранители выяснили, что этот человек причастен еще к 14 случаям краж, включая похищение продуктов питания, одежды и электроники из магазинов. Предварительная сумма ущерба, нанесенного задержанным, составляет около 330 тысяч рублей.

По данным эпизодам следственным отделом возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Полиция также проверяет причастность задержанного к другим подобным преступлениям на территории города. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.