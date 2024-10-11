В Коми женщина четырехлетней девочки два года не может добиться необходимой инвалидной коляски
- 08:45 11 октября
- 16+
- Татьяна Зубова
Жительница Сыктывкара обратилась в приемную Александра Бастрыкина "ВКонтакте".
Она выразила недовольство по поводу затянувшегося процесса выяснения обстоятельств нарушения прав её дочери, которой четыре года. В ноябре 2022 года была утверждена индивидуальная программа реабилитации, предусматривающая получение активной инвалидной коляски для девочки. Однако на текущий момент коляску так и не предоставили семье. Вдобавок, предпринимаются попытки заключить контракты на приобретение оборудования, чьи технические характеристики не подходят для ребёнка. Многочисленные обращения матери девочки в различные органы остались безрезультатными.
В Следственном управлении СКР по Республике Коми проводится процедурная проверка. Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет, поручил руководству регионального управления под руководством Андрея Исаева возбудить уголовное дело и предоставить отчёт о ходе и итогах расследования. Контроль исполнения поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.