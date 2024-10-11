В Коми женщина четырехлетней девочки два года не может добиться необходимой инвалидной коляски

Жительница Сыктывкара обратилась в приемную Александра Бастрыкина "ВКонтакте".

Она выразила недовольство по поводу затянувшегося процесса выяснения обстоятельств нарушения прав её дочери, которой четыре года. В ноябре 2022 года была утверждена индивидуальная программа реабилитации, предусматривающая получение активной инвалидной коляски для девочки. Однако на текущий момент коляску так и не предоставили семье. Вдобавок, предпринимаются попытки заключить контракты на приобретение оборудования, чьи технические характеристики не подходят для ребёнка. Многочисленные обращения матери девочки в различные органы остались безрезультатными.