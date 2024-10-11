Еще один город Коми подтвердил готовность к зиме
- 17:30 11 октября
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- Инесса Богатая
Ухтинские тепловые сети, входящие в филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", успешно получили документ, подтверждающий готовность к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Об этом сообщает "Комиинформ".
Итоги проверки были удостоверены подписью главы администрации города Магомеда Османова.
Оценка готовности к сезону отопления охватывала анализ семи котельных и теплоэнергетических систем, находящихся в Ухте, а также в поселениях Ярега, Шудаяг, Седью и Боровой. Отметим, что в летний период 2024 года на энергетических объектах были отремонтированы 35 котлов и другое ключевое оборудование. Также специалисты энергетической компании исправили обнаруженные при гидравлических испытаниях трубопроводов дефекты, заменили четыре километра изношенных теплосетей. Кроме того, они провели реконструкцию некоторых участков на улицах Нагорной и Сенюкова.
Отметим, что документ, подтверждающий готовность, свидетельствует о том, что все объекты тепловых сетей Ухты способны обеспечить стабильное теплоснабжение в осенне-зимний период 2024-2025 годов.