Еще один город Коми подтвердил готовность к зиме

Оценка готовности к сезону отопления охватывала анализ семи котельных и теплоэнергетических систем, находящихся в Ухте, а также в поселениях Ярега, Шудаяг, Седью и Боровой. Отметим, что в летний период 2024 года на энергетических объектах были отремонтированы 35 котлов и другое ключевое оборудование. Также специалисты энергетической компании исправили обнаруженные при гидравлических испытаниях трубопроводов дефекты, заменили четыре километра изношенных теплосетей. Кроме того, они провели реконструкцию некоторых участков на улицах Нагорной и Сенюкова.