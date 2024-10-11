Сыктывкарец смог вернуть свою дочь через суд
- 20:45 11 октября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарец вернул себе дочь через суд. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на пресс-службу судов Коми.
Мужчине понадобилось девять лет, чтобы исправиться и снова получить возможность называться отцом. Ребенок воспитывался в интернате.
Житель столицы Коми подал иск против интерната с требованием восстановить его в правах опекуна и вернуть ему несовершеннолетнюю дочь. В 2015 году суд лишил мужчину родительских прав на ребенка. В настоящее время он изменил свое поведение, стиль жизни и отношение к воспитанию дочери: он живет в благоустроенной квартире и работает. Мать девочки скончалась в 2021 году.
На суде истец подтвердил иск и пояснил, что поддерживает тесные отношения с дочерью: они регулярно видятся и общаются, и он считает, что их родственная связь не прервана. Он имеет стабильный доход, платит алименты, хотя у него и есть небольшая задолженность. Сейчас он женат на женщине, которая положительно относится к возвращению дочери. Истцу известно, что девочке требуется постоянное медицинское и педагогическое наблюдение, но он готов совместно с женой полноценно заботиться о ее воспитании.
Эжвинский районный суд Сыктывкара, изучив заключения прокурора и органов опеки, решил, что в интересах ребенка отца следует восстановить в правах и вернуть дочь, так как после лишения прав мужчина изменил свое поведение и отношение к воспитанию. Доказательства против данного решения суду не были предоставлены. Суд установил, что родственная связь между отцом и дочерью сохранилась, и несовершеннолетняя хочет жить с отцом. Таким образом, иск был удовлетворен, и решение о восстановлении родительских прав и возвращении дочери отцу вступило в силу.