"Там сплошные микробы": Роскачество назвало бренды филе курицы, которые лучше обходить стороной
- 07:15 11 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Роскачество провело обширное исследование курятины, охватившее период с 2016 по 2024 годы и включавшее более 30 брендов.
Анализ показал значительное повышение безопасности продукта, хотя определённые аспекты всё ещё требуют доработки.
Безопасность:
В 2024 году не выявили опасных микроорганизмов, таких как сальмонелла и листерии, а также превышений допустимых норм антибиотиков. Это свидетельствует о положительных переменах в качестве продукта по сравнению с 2016 годом. Однако в пяти образцах, включая "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха", обнаружено превышение нормы мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что может указывать на проблемы в транспортировке или хранении.
Качество обработки:
В одном из 19 образцов нашли несъедобные внутренние органы, такие как трахея и лёгкие. В пяти брендах ("Акашево", "Ан-Нур", "Благояр", "Латифа" и "Троекурово") обнаружены остатки перьев, что говорит о недостаточной ощипке.
Миф о "накачанных" курицах:
Исследование не выявило превышения допустимых уровней фосфатов или применения влагоудерживающих веществ, развеивая миф о "накачанных" курицах.
Реакция производителей и розничных сетей:
Многие компании уже приняли меры для исправления выявленных несоответствий. Торговые сети усилили внутренний контроль качества, что должно положительно повлиять на ситуацию.
Вывод:
Таким образом, результаты исследования Роскачества свидетельствуют об улучшении безопасности куриного мяса в России. Тем не менее, производителям и розничным сетям ещё предстоит улучшать качество продукции. Потребителям советуют быть внимательными при выборе продуктов и не забывать про маркировку.