"Там сплошные микробы": Роскачество назвало бренды филе курицы, которые лучше обходить стороной

freepik.com

Роскачество провело обширное исследование курятины, охватившее период с 2016 по 2024 годы и включавшее более 30 брендов. Анализ показал значительное повышение безопасности продукта, хотя определённые аспекты всё ещё требуют доработки.

Безопасность:

В 2024 году не выявили опасных микроорганизмов, таких как сальмонелла и листерии, а также превышений допустимых норм антибиотиков. Это свидетельствует о положительных переменах в качестве продукта по сравнению с 2016 годом. Однако в пяти образцах, включая "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха", обнаружено превышение нормы мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что может указывать на проблемы в транспортировке или хранении.

Качество обработки:

В одном из 19 образцов нашли несъедобные внутренние органы, такие как трахея и лёгкие. В пяти брендах ("Акашево", "Ан-Нур", "Благояр", "Латифа" и "Троекурово") обнаружены остатки перьев, что говорит о недостаточной ощипке.

Миф о "накачанных" курицах:

Исследование не выявило превышения допустимых уровней фосфатов или применения влагоудерживающих веществ, развеивая миф о "накачанных" курицах.

Реакция производителей и розничных сетей:

Многие компании уже приняли меры для исправления выявленных несоответствий. Торговые сети усилили внутренний контроль качества, что должно положительно повлиять на ситуацию.

Вывод: