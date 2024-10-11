В Сыктывкаре количество закрытых на карантин классов начало сокращаться
- 01:00 12 октября
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- Инесса Богатая
Мэрия сообщила, что в восьми классах школ № 1, 4, 22, 26, 35 и в Русской гимназии города Сыктывкара завершены карантинные меры, и учащиеся вернулись к занятиям. Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно распоряжениям Роспотребнадзора по Коми, с понедельника, 14 октября, возобновится обучение для 82 классов в Гимназии им. А.С. Пушкина и в школе № 21.
В муниципальных образовательных учреждениях Сыктывкара всего 1369 классов. На 10 октября карантин введен в 232 классах в 24 школах, в основном из-за гриппа и ОРВИ, что составляет 14 классов (1% от общего числа), а также из-за пневмонии, которой охвачены 198 классов, и других инфекций.
В случае обнаружения внебольничной пневмонии школы закрываются на 10 дней, и Роспотребнадзор по РК проводит анализы для выяснения причин болезни. Если инкубационный период длится 21 день, решается вопрос о продлении карантина. Во всех образовательных учреждениях проводятся дезинфекционные мероприятия с участием специализированных компаний.
Городская администрация настоятельно просит родителей следить за детьми из классов, которые находятся на карантине, и ограничивать их в посещении людных мест, таких как торгово-развлекательные центры, поскольку это способствует предотвращению дальнейшего распространения заболеваний и возвращению детей к нормальному учебному процессу.