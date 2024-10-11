В Сыктывкаре количество закрытых на карантин классов начало сокращаться

Мэрия сообщила, что в восьми классах школ № 1, 4, 22, 26, 35 и в Русской гимназии города Сыктывкара завершены карантинные меры, и учащиеся вернулись к занятиям. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно распоряжениям Роспотребнадзора по Коми, с понедельника, 14 октября, возобновится обучение для 82 классов в Гимназии им. А.С. Пушкина и в школе № 21.