В Коми полицейские задержали угонщиков двух внедорожников
- 21:45 11 октября
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- Инесса Богатая
По информации пресс-службы МВД по Коми, в Ухте и Усть-Куломском районе были задержаны полицейскими лица, причастные к угону двух внедорожников.
По данным ведомства, в дежурный отдел полиции Усть-Куломского района обратился 69-летний местный житель из-за кражи его автомобиля УАЗ. Машина оставалась незапертой, а ключи находились в замке зажигания.
По подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний житель региона, имеющий судимость. Из хулиганских побуждений он решил прокатиться на чужом внедорожнике и был задержан сотрудниками ГАИ на трассе "Усть-Кулом – Керчомья".
В Ухте работники правопорядка также зафиксировали факт угона авто. В результате оперативных мероприятий была установлена личность угонщика, который оказался ранее судимым 50-летним местным жителем. Он, как и в предыдущем случае, воспользовался оставленными в замке зажигания ключами.
В отношении задержанных заведены уголовные дела по статье 166 УК РФ за неправомерное завладение транспортным средством, что грозит лишением свободы сроком до пяти лет.
МВД по Коми настоятельно советует владельцам автомобилей не оставлять ключи в замке зажигания, даже если отлучаетесь на короткое расстояние, а также рекомендуется установить противоугонные устройства.