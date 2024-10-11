В Коми полицейские задержали угонщиков двух внедорожников

По информации пресс-службы МВД по Коми, в Ухте и Усть-Куломском районе были задержаны полицейскими лица, причастные к угону двух внедорожников.

По данным ведомства, в дежурный отдел полиции Усть-Куломского района обратился 69-летний местный житель из-за кражи его автомобиля УАЗ. Машина оставалась незапертой, а ключи находились в замке зажигания.