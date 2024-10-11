Жизнь окутает тьма: Володина предупредила эти знаки – с 12 октября начнется черная полоса

Астрологические прогнозы часто помогают нам подготовиться к предстоящим событиям и лучше понять себя. Известный астролог Василиса Володина поделилась тревожным предсказанием для некоторых знаков зодиака.

Согласно ее прогнозу, с 10 октября 2024 года три знака ожидает сложный период, который может показаться настоящим испытанием. Однако важно помнить, что любые трудности временны и могут стать отличной возможностью для личностного роста и развития.