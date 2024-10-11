Житель Коми предстанет перед судом за попытку контрабанды военной техники в соседнюю страну

Фото "Про Город"

В Ухтинский городской суд поступило дело по обвинению жителя Сосногорска в попытке контрабанды военной техники. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Согласно информации ведомства, предварительное следствие выдвинуло обвинения против 57-летнего мужчины.

По делу решают вопрос о назначении даты судебного заседания.

Напомним, попытка контрабанды военной техники, оснащенной для поиска и слежения за передвижением наземных целей, была пресечена УФСБ России по Коми. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в этом году житель Сосногорска пытался незаконно вывезти через границу России в Беларусь военную аппаратуру, замаскировав ее под бытовое устройство.

Контрабанда этой техники (переносной разведывательной станции) угрожает интересам России в области военно-технического сотрудничества и враждебное использование такого оборудования может представлять серьезную угрозу для России, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине. Отделение следствия УФСБ по Республике Коми возбудило уголовное дело против 57-летнего гражданина по статьям 30, часть 3 и 226.1, часть 1.1 УК России.