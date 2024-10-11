В Коми с начала 2024 года санитарная авиация выполнила более 570 вылетов

С начала года службы санитарной авиации в Коми выполнили более 570 вылетов, переправив свыше восьмисот человек из удаленных и труднодоступных областей к местам, где им оказали специализированную медицинскую помощь. Об этом сообщил Глава Коми Владимир Уйба

По словам губернатора региона, пациенты доставлялись в Сыктывкар, в такие учреждения, как Республиканская клиническая больница, Клинический кардиологический диспансер, Республиканская детская клиническая больница и другие.