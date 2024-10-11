В Коми с начала 2024 года санитарная авиация выполнила более 570 вылетов
- 20:15 11 октября
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- Инесса Богатая
С начала года службы санитарной авиации в Коми выполнили более 570 вылетов, переправив свыше восьмисот человек из удаленных и труднодоступных областей к местам, где им оказали специализированную медицинскую помощь. Об этом сообщил Глава Коми Владимир Уйба
По словам губернатора региона, пациенты доставлялись в Сыктывкар, в такие учреждения, как Республиканская клиническая больница, Клинический кардиологический диспансер, Республиканская детская клиническая больница и другие.
Также некоторые больные были транспортированы в медучреждения за пределами Коми, включая НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой в Санкт-Петербурге, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве и Федеральный центр высоких медицинских технологий в Калининграде.
Чаще всего помощь требовалась пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами, инфекционными болезнями, хирургическими патологиями и проблемами неонатального периода.
Санитарная авиация в регионе работает на средства субсидий, выделяемых под государственный заказ, финансируемый из федерального и регионального бюджетов, для предоставления скорой и специализированной помощи, включая эвакуацию.
Авиаперевозчик предоставляет услуги транспортировки для Центра медицины катастроф Коми, базируя воздушные суда с медицинским оборудованием в аэропортах:
Сыктывкар: Ми-8 МТВ и Як-40;
Ухта: Ми-8-МТВ;
Усинск: Ми-8МТВ.