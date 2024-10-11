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Пирожки с капустой на кефире: получаются такими пышными, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими пышными, что просто тают во ртуФото ngzt.ru

Пирожки на кефире — это простой и быстрый способ приготовить ароматную домашнюю выпечку без использования дрожжей.

Тонкое, хрустящее тесто и обильная капустная начинка делают их идеальным угощением, которое остается мягким и свежим надолго.

Идеальные пирожки с капустой на кефире — тают во рту!

Ингредиенты для теста:

  • Кефир — 190 г;
  • Растительное масло — 90 г;
  • Пшеничная мука — 300 г;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Разрыхлитель — 6 г;
  • Яичный желток — 1 шт.;
  • Молоко — 1 ст. л.

Для начинки:

  • Белокочанная капуста — 350 г;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Куриное яйцо — 1 шт.;
  • Молоко — 40 мл;
  • Сливочное масло — 1 ст. л.;
  • Растительное масло — 2 ст. л.;
  • Сахар — 1 ч. л.;
  • Соль и черный перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Подготовка начинки: Мелко нарежьте лук, натрите морковь и нашинкуйте капусту.
  2. Обжарка овощей: Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до золотистого оттенка, добавьте морковь и обжаривайте до мягкости. После добавьте капусту и жарьте все вместе около 10 минут на среднем огне.
  3. Приготовление теста: В миске смешайте кефир, соль, сахар и растительное масло. Введите муку с разрыхлителем, постепенно добавляя и вымешивая тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. Оставьте тесто "отдыхать" на 15-20 минут.
  4. Завершение начинки: Добавьте в обжаренные овощи сливочное масло, соль, перец и сахар, тушите на слабом огне еще 10 минут. В конце добавьте взбитое яйцо с молоком и готовьте еще 2 минуты. Остудите начинку.
  5. Формирование пирожков: Раскатайте тесто в колбаску, нарежьте на порции по 50 г, затем каждый кусочек раскатайте в лепешку. Положите начинку (1,5 ст. л.), защипните края.
  6. Выпекание: Смажьте пирожки яйцом с молоком и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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