Пирожки с капустой на кефире: получаются такими пышными, что просто тают во рту
- 17:03 11 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Фото ngzt.ru
Пирожки на кефире — это простой и быстрый способ приготовить ароматную домашнюю выпечку без использования дрожжей.
Тонкое, хрустящее тесто и обильная капустная начинка делают их идеальным угощением, которое остается мягким и свежим надолго.
Идеальные пирожки с капустой на кефире — тают во рту!
Ингредиенты для теста:
- Кефир — 190 г;
- Растительное масло — 90 г;
- Пшеничная мука — 300 г;
- Сахар — 1 ст. л.;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Разрыхлитель — 6 г;
- Яичный желток — 1 шт.;
- Молоко — 1 ст. л.
Для начинки:
- Белокочанная капуста — 350 г;
- Морковь — 1 шт.;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Куриное яйцо — 1 шт.;
- Молоко — 40 мл;
- Сливочное масло — 1 ст. л.;
- Растительное масло — 2 ст. л.;
- Сахар — 1 ч. л.;
- Соль и черный перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Подготовка начинки: Мелко нарежьте лук, натрите морковь и нашинкуйте капусту.
- Обжарка овощей: Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до золотистого оттенка, добавьте морковь и обжаривайте до мягкости. После добавьте капусту и жарьте все вместе около 10 минут на среднем огне.
- Приготовление теста: В миске смешайте кефир, соль, сахар и растительное масло. Введите муку с разрыхлителем, постепенно добавляя и вымешивая тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. Оставьте тесто "отдыхать" на 15-20 минут.
- Завершение начинки: Добавьте в обжаренные овощи сливочное масло, соль, перец и сахар, тушите на слабом огне еще 10 минут. В конце добавьте взбитое яйцо с молоком и готовьте еще 2 минуты. Остудите начинку.
- Формирование пирожков: Раскатайте тесто в колбаску, нарежьте на порции по 50 г, затем каждый кусочек раскатайте в лепешку. Положите начинку (1,5 ст. л.), защипните края.
- Выпекание: Смажьте пирожки яйцом с молоком и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!