Глава Следственного комитета России Бастрыкин велел возбудить дело из-за нарушения прав 4-летней девочки в Коми

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело по заявлению о нарушении прав девочки с ограниченными возможностями в Сыктывкаре. Об этом сообщает "Аиф" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по информации СК России по Коми, мать девочки написала в приемную Бастрыкина через соцсеть "ВКонтакте", пожаловавшись на ущемление прав ее 4-летней дочери.