Глава Следственного комитета России Бастрыкин велел возбудить дело из-за нарушения прав 4-летней девочки в Коми
- 11:20 11 октября
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- Инесса Богатая
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело по заявлению о нарушении прав девочки с ограниченными возможностями в Сыктывкаре. Об этом сообщает "Аиф" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, по информации СК России по Коми, мать девочки написала в приемную Бастрыкина через соцсеть "ВКонтакте", пожаловавшись на ущемление прав ее 4-летней дочери.
Также добавим, что с ноября 2022 года девочке было предписано использование активной инвалидной коляски в рамках ее программы реабилитации. Однако до сих пор коляску ей не предоставили. Вместо этого предлагался вариант, который не подходил по параметрам ребенка, с предложением подписать договор на неподходящее оборудование. Многочисленные обращения матери в различные организации остались безрезультатными.
Следует отметить, что сейчас в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми проводится процессуальная проверка. Также добавим, что Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, кроме того, он потребовал доклад о ходе следствия.