Наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса за 2024 получил ВТБ

Банк ВТБ по результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пятый год подряд получает наивысший класс «AAA+» в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса (Компания с максимальным уровнем противодействия коррупции), подтвердив максимально высокий уровень организации работы банка по предупреждению и противодействию коррупции.

Цель рейтинга РСПП – повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению». Удельный показатель соответствия деятельности ВТБ данному стандарту – 100%.