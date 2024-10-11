Выяснилось какие диагнозы психиатры ставят школьникам в Коми

В Коми детям предоставляют психиатрическую помощь с раннего возраста. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 20% детей в мире сталкиваются с психическими расстройствами, при этом 50% из них проявляются в подростковом возрасте.

Как сообщает "Комиинформ", в республике Коми наблюдается небольшое увеличение числа психических расстройств у детей и подростков. В 2023 году зафиксировано 4 117 случаев психических расстройств среди детей до 14 лет и 1 477 случаев среди подростков.

В сравнении с данными по СЗФО, в Коми показатели немного возросли за последние годы. Психические расстройства занимают первую позицию в структуре детской инвалидности - 677 случаев на 100 тысяч населения в 2023 году, что выше средних значений.

"Детей можно приводить на консультации к врачу с самого раннего возраста. Ранее считалось, что психиатр консультирует только с трех лет, однако существует направление в психиатрии, изучающее расстройства от 0 до 3 лет. Прием обычно проводится амбулаторно или на дому. Стационарная помощь оказывается с 4 до 17 лет", - пояснила главный внештатный детский психиатр Коми Юлия Пасынкова.

Родители чаще всего обращаются к детскому психиатру с проблемами задержки развития речи, невротическими реакциями, органическими повреждениями центральной нервной системы, некоторыми формами умственной отсталости, а также наследственными заболеваниями. Для борьбы с этими нарушениями специалисты избегают медикаментозного лечения, предпочитая порекомендовать психолого-педагогическую корректировку, занятия с логопедом и дефектологом.

В дошкольном и школьном возрасте наиболее часто диагностируются синдром дефицита внимания и гиперактивность, наблюдаются случаи умственной недостаточности, а также распространены тики и вредные привычки, такие как грызение ногтей, выдергивание волос, энурез, проблемы со сном и чрезмерная склонность к фантазированию.