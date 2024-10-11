Кто родился с 1965 по 1980 годы - новая выплата в 25 тысяч рублей с 12 октября

Фото из архива "Про Город"

В четверти российских регионов существуют выплаты для пар, которые отмечают важные годовщины брака. Такие финансовые поощрения даются за длительное совместное проживание, начиная с 50-летнего юбилея, и продолжаются каждые пять лет — на 55, 60, 65, 70 и 75 лет совместной жизни. Эти выплаты подчеркивают важность семейных ценностей и поддерживают пары, сохранившие свои отношения на протяжении многих лет.

Размер выплат за юбилеи варьируется в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге за 50-летие совместной жизни, известное как «золотая свадьба», пара получает 50 000 рублей, в то время как в Хабаровском крае эта выплата составляет 25 000 рублей. Подобные суммы выделяют внимание к традициям и важность долгосрочных браков.

Чтобы получить выплату на юбилей, необходимо соответствовать нескольким условиям:

Проживать в регионе постоянно. Супруги должны иметь постоянную регистрацию в том регионе, который предоставляет данную выплату.

Долгосрочность брака. Брак должен быть непрерывным, и оба супруга должны быть официально зарегистрированными в браке на момент подачи заявления.

Для оформления выплаты требуется подача заявления с приложением следующих документов:

Копии паспортов супругов для подтверждения их личности и регистрации по месту жительства. Свидетельство о браке, подтверждающее официальный статус и продолжительность брака. Банковские реквизиты, на которые будет переведена выплата.