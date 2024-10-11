Кто родился с 1965 по 1980 годы - новая выплата в 25 тысяч рублей с 12 октября
- 10:05 11 октября
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- Инга Межевикина
В четверти российских регионов существуют выплаты для пар, которые отмечают важные годовщины брака.
Такие финансовые поощрения даются за длительное совместное проживание, начиная с 50-летнего юбилея, и продолжаются каждые пять лет — на 55, 60, 65, 70 и 75 лет совместной жизни. Эти выплаты подчеркивают важность семейных ценностей и поддерживают пары, сохранившие свои отношения на протяжении многих лет.
Размер выплат за юбилеи варьируется в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге за 50-летие совместной жизни, известное как «золотая свадьба», пара получает 50 000 рублей, в то время как в Хабаровском крае эта выплата составляет 25 000 рублей. Подобные суммы выделяют внимание к традициям и важность долгосрочных браков.
Чтобы получить выплату на юбилей, необходимо соответствовать нескольким условиям:
- Проживать в регионе постоянно. Супруги должны иметь постоянную регистрацию в том регионе, который предоставляет данную выплату.
- Долгосрочность брака. Брак должен быть непрерывным, и оба супруга должны быть официально зарегистрированными в браке на момент подачи заявления.
Для оформления выплаты требуется подача заявления с приложением следующих документов:
- Копии паспортов супругов для подтверждения их личности и регистрации по месту жительства.
- Свидетельство о браке, подтверждающее официальный статус и продолжительность брака.
- Банковские реквизиты, на которые будет переведена выплата.
Заявление можно подать в органах социальной защиты, ЗАГСе или многофункциональном центре (МФЦ). Подать его может любой из супругов, обратившись в одну из указанных организаций, передает sevastopolmedia.ru.