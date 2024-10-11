Ветераны попросили мэрию Сыктывкара сделать остановку возле диагностического центра
- 14:30 11 октября
- 12+
- Инесса Богатая
Ветераны Сыктывкара запросили остановку возле диагностического центра. Помимо этого, пожилые люди обеспокоены вопросами транспортной доступности других медицинских учреждений и пересадок на площади Габова. Об этом сообщает "БНК".
По информации издания, в городской администрации Сыктывкара сообщили, что с ветеранами обсудят изменения в маршрутах автобусов. Эти вопросы предварительно рассматривались с Людмилой Жуковой, председателем Коми республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, первым заместителем руководителя администрации Коми Александром Гонтарем и генеральным директором "Комиавтотранса" Дмитрием Чепурновым.
Пенсионеры озабочены доступностью медицинских учреждений — кардиоцентра, поликлиники на улице Карла Маркса, а также пересадками на площади Габова с автобусов маршрутов №23 и №25 на транспорт в эжвинском направлении. Кроме того, ветераны настаивают на дополнительной остановке у диагностического центра и улучшении работы автобуса №29, так как он довозит их до офиса совета ветеранов.
Совместно с перевозчиком Александр Гонтарь озвучил Людмиле Жуковой возможные решения по ряду обсуждавшихся вопросов, часть из которых взята в работу.