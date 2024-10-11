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Ветераны попросили мэрию Сыктывкара сделать остановку возле диагностического центра

Ветераны попросили мэрию Сыктывкара сделать остановку возле диагностического центраФото "Про Город"

Ветераны Сыктывкара запросили остановку возле диагностического центра. Помимо этого, пожилые люди обеспокоены вопросами транспортной доступности других медицинских учреждений и пересадок на площади Габова. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, в городской администрации Сыктывкара сообщили, что с ветеранами обсудят изменения в маршрутах автобусов. Эти вопросы предварительно рассматривались с Людмилой Жуковой, председателем Коми республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, первым заместителем руководителя администрации Коми Александром Гонтарем и генеральным директором "Комиавтотранса" Дмитрием Чепурновым.

Пенсионеры озабочены доступностью медицинских учреждений — кардиоцентра, поликлиники на улице Карла Маркса, а также пересадками на площади Габова с автобусов маршрутов №23 и №25 на транспорт в эжвинском направлении. Кроме того, ветераны настаивают на дополнительной остановке у диагностического центра и улучшении работы автобуса №29, так как он довозит их до офиса совета ветеранов.

Совместно с перевозчиком Александр Гонтарь озвучил Людмиле Жуковой возможные решения по ряду обсуждавшихся вопросов, часть из которых взята в работу.

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