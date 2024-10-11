Сухая ветреная погода ожидается в Коми 11 октября

Синоптики Коми рассказали, какой будет погода в регионе сегодня.

По информации специалистов 11 октября в Республике Коми ожидается переменная облачность с преобладанием сухой погоды. Ветер будет дуть с юго-востока и юга, достигать скорости 6-11 метров в секунду, а в западной части региона возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до -2…-7 градусов, а при ясной погоде могут снижаться до -9…-14. В дневное время термометры покажут от 0 до +5 градусов, но на севере местами возможны значения от 0 до -5°С.