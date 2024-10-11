С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — разницу чувствуешь сразу же

Лавровый лист — это популярная специя, которую человечество издревле применяют в самых разных целях. При этом полезен он не только на кухне.

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