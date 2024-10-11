Известный интернет-проект о людях “переехал” в “Про Город”
- 10:45 11 октября
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- Олег Помидоров
С 11 октября этого года интернет-проект “Коми и две точки” начинает выходить в группе ВКонтакте “Про Город Сыктывкар”.
Видеопроект “Коми и две точки” появился в марте 2023 года. Каждую неделю в эфир приходят разные гости, которые рассказывают о своей работе. Основная задача проекта показать зрителю, что есть причины для того, чтобы остаться в Коми. Об этом охотно делятся и сами гости, которые добились немалых успехов именно в республике. К слову, ведут проект начинающие журналисты – студенты практиканты местного университета.
За время существования гостями проекта побывали: Ольга Сосновская, Владимир Трошев, Григорий Спичак, Инесса Орел, Дмитрий Митюшев и многие другие.
Ранее проект выходил на административных ресурсах региона, но теперь передача, под руководством главы медиакомпании “ВЭФИРЕ” Никиты Чернова обрела самостоятельность и уже с этой недели начнет свое вещание в нашей группе “ВКонтакте”.
Гостем первого выпуска нового сезона станет ректор Сыктывкарского Государственного Университета им. Питирима Сорокина Ольга Сотникова. В рамках прямого эфира она расскажет о планирующемся конкурсе “Впусти музыку”.
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