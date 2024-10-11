Известный интернет-проект о людях “переехал” в “Про Город”

С 11 октября этого года интернет-проект “Коми и две точки” начинает выходить в группе ВКонтакте “Про Город Сыктывкар”.

Видеопроект “Коми и две точки” появился в марте 2023 года. Каждую неделю в эфир приходят разные гости, которые рассказывают о своей работе. Основная задача проекта показать зрителю, что есть причины для того, чтобы остаться в Коми. Об этом охотно делятся и сами гости, которые добились немалых успехов именно в республике. К слову, ведут проект начинающие журналисты – студенты практиканты местного университета.