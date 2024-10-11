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В Сыктывкаре на улице Заводская планируют обустроить около полукилометра тротуара

В Сыктывкаре на улице Заводская планируют обустроить около полукилометра тротуара Фото администрации Сыктывкара

Мэрия Сыктывкара сообщает, что начаты работы по обустройству тротуаров на улице Заводской, между улицами Кирова и Советской.Мэрия Сыктывкара сообщает, что начаты работы по обустройству тротуаров на улице Заводской, между улицами Кирова и Советской.

Работы планируются в два этапа. В нынешнем году будут оборудованы тротуары на нечётной стороне длиной 290 метров и на чётной стороне длиной 190 метров. В следующем году завершат оставшиеся 200 метров на четной стороне.

Согласно муниципальному контракту, работы должны быть завершены к концу июня следующего года.

Напомним, что в 2023 году улицу Заводскую ремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", где общая длина ремонтируемого участка составила 1,3 км, включая тротуар в частном секторе.

В этом году продолжается обустройство тротуаров на участке между улицами Кирова и Советской, что является важным, учитывая близость разных организаций и учреждений.

Также напомним, что ветераны Сыктывкара обратились к столичной мэрии с просьбой обустроить остановку возле диагностического центра. Помимо этого пенсионеров волнует проблема доступности медицинских учреждений, а также дополнительными пересадками на площади Габова.

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