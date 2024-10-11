В Сыктывкаре на улице Заводская планируют обустроить около полукилометра тротуара

Мэрия Сыктывкара сообщает, что начаты работы по обустройству тротуаров на улице Заводской, между улицами Кирова и Советской.Мэрия Сыктывкара сообщает, что начаты работы по обустройству тротуаров на улице Заводской, между улицами Кирова и Советской.

Работы планируются в два этапа. В нынешнем году будут оборудованы тротуары на нечётной стороне длиной 290 метров и на чётной стороне длиной 190 метров. В следующем году завершат оставшиеся 200 метров на четной стороне.