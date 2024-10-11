В Сыктывкаре сотрудники "скорой" спасли 55-летнюю женщину с инфарктом

Фото Минздрава Коми

Команда скорой помощи смогла вернуть к жизни пациентку, которая перенесла острый инфаркт миокарда и находилась в состоянии клинической смерти, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Коми. 55-летняя жительница Сыктывкара вечером ощутила дискомфорт и давление в области груди, но не придала этому значения. Ближе к утру, примерно в 5: 30, она почувствовала жжение за грудиной, перебои в сердечном ритме, тяжелое дыхание и сильную слабость. Эти симптомы заставили её обратиться в Единый диспетчерский центр скорой помощи, позвонив по номеру "103".

Вызов был признан неотложным, и врачебная бригада скорой помощи из Территориального центра медицины катастроф Коми была срочно направлена к пациентке. До места назначения они добрались за 13 минут.

Позже врач скорой помощи Игорь Макаров поделился подробностями: "По прибытии мы провели стандартные процедуры: оценили жалобы пациентки, уточнили анамнез, провели общее обследование органов и систем. Электрокардиограмма показала развитие острого инфаркта миокарда, для лечения которого у нас есть протокол."

Тем не менее, у женщины возникло серьёзное осложнение — фибрилляция желудочков, что привело к клинической смерти. Мы тут же начали проводить комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких и дефибрилляцию, что позволило восстановить сердечный ритм.

Реанимационные действия продолжались около четырёх минут, и пациентка полностью пришла в сознание, восстановились дыхание и сердечная деятельность. Затем она была доставлена в Республиканский кардиоцентр для дальнейшего лечения.

После пребывания в стационаре пациентка была выписана. По её словам, сразу она ничего не поняла, и только в кардиоцентре ей сообщили о клинической смерти, длившейся четыре минуты. Она выразила благодарность бригаде скорой помощи за то, что те буквально спасли её жизнь.