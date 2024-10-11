У жителей Коми зарплата за год выросла на 17%

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В Коми зарплаты за год выросли на 17%. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru. Специалисты сайта hh.ru провели анализ местного рынка труда, исследуя потенциальный доход жителей региона, и определили, в каких отраслях можно получать наибольшие заработки, а также насколько средний доход жителей уступает заработку москвичей.

На сегодняшний день средняя зарплата по России достигла 70 тысяч рублей, что на 17% превосходит показатель 2023 года. Средний доход в Республике Коми за год также увеличился на 17%, достигнув 60 тысяч рублей. В сравнении с общероссийскими данными, жители Коми зарабатывают на 14% меньше среднего россиянина.

Несмотря на заметный рост доходов в Коми, их уровень всё же недостаточен по сравнению с зарплатами в Москве. Средняя заработная плата в столице за год выросла на 18% и теперь составляет 94,4 тысячи рублей. Таким образом, москвичи в среднем имеют на 34 тысячи рублей больше, чем жители Коми.

Наибольшие различия в зарплатах между Москвой и Коми наблюдаются среди ИТ-специалистов: более 73 тысяч рублей. В Москве представители ИТ-сферы могут зарабатывать в среднем 129 тысяч рублей, тогда как в Коми – примерно 55 тысяч. Существенные различия отмечаются и в финансовой сфере: в столице доходы финансистов составляют 105 тысяч, в Коми – 50 тысяч.