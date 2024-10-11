Не повышение цен, а намного хуже: россиянам объявили о новых штрафах за батареи отопления

Фото из архива "Про Город"

Самовольное подключение жителей многоквартирных домов к собственным отопительным системам способно серьезно повлиять на температурный баланс всего здания. Специалист Игорь Сажин в интервью объяснил ключевые моменты, касающиеся этой темы. Прежде всего, в законе "О теплоснабжении" четко указано, что переход на индивидуальные источники тепла в многоквартирных домах запрещен, если это не предусмотрено планом теплоснабжения населенного пункта. Исключения возможны лишь при наличии обоснованных причин. Самовольное отключение от централи или демонтаж элементов системы, предусмотренных проектной документацией, является незаконным, и за такие поступки предусмотрены санкции, включая штрафы и обязательство восстановления первоначального состояния.

Планы по модернизации отопительных систем внутри квартиры, например, добавление радиаторов, также могут вызвать трудности. Игорь Сажин отмечает, что это нарушает работу гидравлической системы дома. Улучшая комфорт в своей квартире, собственник может ухудшить тепловой режим у соседей. Системы отопления в многоквартирных домах не рассчитаны на дополнительную нагрузку, что может привести к поломкам и сбоям.

Другая сложность заключается в ошибках при расчете оплаты общедомовых нужд. При отключении квартиры от центрального отопления, собственник перестает платить за общедомовое отопление, что ущемляет права других жильцов, вынужденных покрывать его долю. Это создает финансовое неравенство среди собственников дома.