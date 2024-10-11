Теперь запрещено: пассажиры поездов в гневе и возвращают билеты – осенние изменения
- 00:00 12 октября
- 6+
- Инга Межевикина
С приходом осени многие россияне отправляются в поездки на поездах, и важно знать о правилах, которые остались актуальными в 2024 году.
Эти нормы касаются как пользования местами в вагонах, так и поведения пассажиров, что делает поездки более удобными и безопасными.
Использование нижних мест в плацкартных вагонах
Одним из ключевых изменений стало регулирование использования нижних полок в плацкартных вагонах. Ранее это часто вызывало конфликты среди пассажиров, особенно тех, кто занимал верхние полки. Чтобы уменьшить трения и сделать поездки более комфортными, РЖД ввела временные промежутки для использования нижних мест:
- С 7:00 до 10:00 — время для утреннего перекуса.
- С 12:00 до 15:00 — обеденное время.
- С 19:00 до 21:00 — время вечернего перекуса.
Эта практика помогает избежать конфликтов и сделает поездки более удобными для всех.
Ограничения на использование электронных устройств
Чтобы поддерживать спокойствие в вагонах, были введены ограничения на использование гаджетов:
- Запрещено громкое прослушивание музыки. Громкость должно быть такой, чтобы не мешать другим пассажирам.
- Музыкальные репетиции не разрешаются. Поезд — не место для громкого музицирования, что может мешать отдыху других.
Эти меры создают благоприятные условия для всех, кто путешествует.
Советы по покупке билетов
Осенью традиционно возрастает спрос на железнодорожные билеты. Чтобы не столкнуться с нехваткой мест, рекомендуется приобретать их заранее. Продажа начинается за 90 дней до отправления, что позволяет заранее забронировать место и избежать возможных проблем в последний момент.
Дополнительные ограничения
Кроме того, в поездах РЖД действуют и другие правила, которые следует учитывать:
- Провоз домашних животных допускается только при наличии необходимых документов и в специальных контейнерах, что обеспечивает безопасность для всех.
- Курение запрещено как в вагонах, так и в тамбурах, что помогает сохранять здоровье всех пассажиров и предотвращать пожары.
- Габаритный багаж не должен препятствовать проходу. Это важно учитывать при сборе вещей.
- Употребление алкоголя разрешено лишь в вагонах-ресторанах и барах, поэтому важно соблюдать норму и порядок.
Соблюдение этих правил способствует созданию комфортной и безопасной атмосферы для каждого пассажира в поездах РЖД, делая путешествия менее проблемными, пишет sevastopolmedia.ru.