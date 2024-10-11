С 13 октября исчезнет с полок магазина: ждите дефицита во всех супермаркетах – категории товаров
- 09:05 11 октября
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- Инга Межевикина
В осенний период 2024 года российский рынок продуктов снова столкнулся с повышением цен на основные категории товаров. Особенно заметно это отразилось на стоимости яиц, мясных и хлебобулочных изделий.
Рассмотрим, какие факторы влияют на изменение цен и как это сказывается на потребительской корзине.
Рост цен на яйца
С 1 ноября 2024 года ожидается подорожание яиц на 5%, об этом одна из крупнейших птицефабрик страны сообщила первой. Причиной роста стала увеличившаяся стоимость сырья для изготовления комбикормов. Цены на зерновые ингредиенты выросли на 40%, а на минеральные и витаминные добавки почти на 89%. Также повысилась цена на упаковочные материалы на 5,8%. Предполагается, что подорожание яиц станет общим трендом на рынке, так как и другие производители уже проинформировали торговые сети о своих планах или планируют это сделать в ближайшее время.
Изменение цен по Индексу Мишек
По данным на первую неделю октября, Индекс Мишек, отражающий стоимость товаров в потребительской корзине, увеличился на 1,1%. Это значительно больше по сравнению с предыдущей неделей, когда рост составлял лишь 0,3%. В сентябре годовая инфляция по Индексу Мишек достигла 9,3%, что близко к официальному показателю инфляции за август в 9,1%.
Цены на некоторые товары, включенные в корзину индекса, показали разнонаправленное движение. Сливочное масло подорожало на 25,7%, апельсиновый сок вырос в цене на 18,9%. В то время как некоторые позиции, такие как яйца категории С1, снизились в цене на 9,6%, а плавленый сыр стал дешевле на 20%. Такая разнонаправленная динамика свидетельствует о сложных условиях на рынке и влиянии различных факторов на стоимость продуктов.
Прогнозы по изменениям в ценах на мясо и хлеб
В осенние месяцы 2024 года изменятся и цены на мясные продукты. Подорожание коснется свинины и колбас, увеличив их стоимость на 1-2%. Говядина и сосиски подрастут в цене еще больше, на 2-3%. Основными причинами считаются увеличение стоимости кормов и других производственных затрат.
На хлебобулочные изделия также ожидается рост цен: хлеб станет дороже на 10%, а макаронные изделия — на 1-2%. Это связано с увеличением стоимости сырья и производственными расходами.
Глобальное влияние на цену продуктов
Некоторые категории товаров растут в цене из-за глобальных рыночных условий. Засуха в Бразилии и другие неблагоприятные погодные явления привели к недостатку таких товаров, как кофе и какао, что отразилось на росте их стоимости. Например, цена на арабику почти достигла 6 тысяч долларов за тонну, что на 10% выше по сравнению с прошлыми месяцами. Проблемы с транспортировкой также приводят к удорожанию экзотических фруктов и специй.
Снижение цен на овощи
Несмотря на общую тенденцию роста цен, есть и положительные моменты. Осенний урожай способствует снижению цен на некоторые овощи. Капуста и картофель подешевеют на 3-4% и 3% соответственно. Это связано с хорошим урожаем и сезонными факторами, что улучшает предложение на рынке, передает sevastopolmedia.ru.