С 13 октября исчезнет с полок магазина: ждите дефицита во всех супермаркетах – категории товаров

Фото из архива "Про Город"

В осенний период 2024 года российский рынок продуктов снова столкнулся с повышением цен на основные категории товаров. Особенно заметно это отразилось на стоимости яиц, мясных и хлебобулочных изделий. Рассмотрим, какие факторы влияют на изменение цен и как это сказывается на потребительской корзине.

Рост цен на яйца

С 1 ноября 2024 года ожидается подорожание яиц на 5%, об этом одна из крупнейших птицефабрик страны сообщила первой. Причиной роста стала увеличившаяся стоимость сырья для изготовления комбикормов. Цены на зерновые ингредиенты выросли на 40%, а на минеральные и витаминные добавки почти на 89%. Также повысилась цена на упаковочные материалы на 5,8%. Предполагается, что подорожание яиц станет общим трендом на рынке, так как и другие производители уже проинформировали торговые сети о своих планах или планируют это сделать в ближайшее время.

Изменение цен по Индексу Мишек

По данным на первую неделю октября, Индекс Мишек, отражающий стоимость товаров в потребительской корзине, увеличился на 1,1%. Это значительно больше по сравнению с предыдущей неделей, когда рост составлял лишь 0,3%. В сентябре годовая инфляция по Индексу Мишек достигла 9,3%, что близко к официальному показателю инфляции за август в 9,1%.

Цены на некоторые товары, включенные в корзину индекса, показали разнонаправленное движение. Сливочное масло подорожало на 25,7%, апельсиновый сок вырос в цене на 18,9%. В то время как некоторые позиции, такие как яйца категории С1, снизились в цене на 9,6%, а плавленый сыр стал дешевле на 20%. Такая разнонаправленная динамика свидетельствует о сложных условиях на рынке и влиянии различных факторов на стоимость продуктов.

Прогнозы по изменениям в ценах на мясо и хлеб

В осенние месяцы 2024 года изменятся и цены на мясные продукты. Подорожание коснется свинины и колбас, увеличив их стоимость на 1-2%. Говядина и сосиски подрастут в цене еще больше, на 2-3%. Основными причинами считаются увеличение стоимости кормов и других производственных затрат.

На хлебобулочные изделия также ожидается рост цен: хлеб станет дороже на 10%, а макаронные изделия — на 1-2%. Это связано с увеличением стоимости сырья и производственными расходами.

Глобальное влияние на цену продуктов

Некоторые категории товаров растут в цене из-за глобальных рыночных условий. Засуха в Бразилии и другие неблагоприятные погодные явления привели к недостатку таких товаров, как кофе и какао, что отразилось на росте их стоимости. Например, цена на арабику почти достигла 6 тысяч долларов за тонну, что на 10% выше по сравнению с прошлыми месяцами. Проблемы с транспортировкой также приводят к удорожанию экзотических фруктов и специй.

Снижение цен на овощи