Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 11 октября

Фото из архива "Про Город"

Региональные власти запускают новый проект, предоставляющий пенсионерам возможность бесплатно посещать местные культурные объекты. Начата программа, открывающая возможность пенсионерам посетить культурные и исторические места с сопровождением опытных гидов.

Расширение досуговых возможностей для старшего поколения

По словам эксперта по вопросам пенсионного обеспечения Анастасии Киреевой, в Российской Федерации в ближайшие месяцы стартуют новые инициативы, направленные на активный отдых для пенсионеров. Ранее они могли принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях без финансовых затрат, теперь им доступны бесплатные экскурсионные поездки.

Экскурсионные поездки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пенсионеры могут записаться на экскурсии, посвященные уличному искусству города, где опытные гиды расскажут историю каждого объекта. Протяженность маршрута составляет 8 километров, и группа может состоять из максимум 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.

Регистрация на экскурсии

Желающие пенсионеры могут обратиться в местный социальный центр для подачи заявки на бесплатные поездки.

Преимущества для старшего поколения

Данный проект нацелен на увеличение активного досуга для пожилых людей. Экскурсии обогатят их знания и эмоциональный опыт, а также положительно скажутся на физическом и психологическом здоровье.

Воздействие на жизнь пожилых людей

Эти программы значительно улучшают качество жизни пожилых граждан и демонстрируют поддержку со стороны государства. Эта инициатива способствует разработке комплексных программ для досуга пенсионеров, оказывая положительное влияние на их общее благополучие.