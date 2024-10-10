Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 11 октября
- 03:07 10 октября
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- Инга Межевикина
Региональные власти запускают новый проект, предоставляющий пенсионерам возможность бесплатно посещать местные культурные объекты.
Начата программа, открывающая возможность пенсионерам посетить культурные и исторические места с сопровождением опытных гидов.
Расширение досуговых возможностей для старшего поколения
По словам эксперта по вопросам пенсионного обеспечения Анастасии Киреевой, в Российской Федерации в ближайшие месяцы стартуют новые инициативы, направленные на активный отдых для пенсионеров. Ранее они могли принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях без финансовых затрат, теперь им доступны бесплатные экскурсионные поездки.
Экскурсионные поездки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пенсионеры могут записаться на экскурсии, посвященные уличному искусству города, где опытные гиды расскажут историю каждого объекта. Протяженность маршрута составляет 8 километров, и группа может состоять из максимум 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.
Регистрация на экскурсии
Желающие пенсионеры могут обратиться в местный социальный центр для подачи заявки на бесплатные поездки.
Преимущества для старшего поколения
Данный проект нацелен на увеличение активного досуга для пожилых людей. Экскурсии обогатят их знания и эмоциональный опыт, а также положительно скажутся на физическом и психологическом здоровье.
Воздействие на жизнь пожилых людей
Эти программы значительно улучшают качество жизни пожилых граждан и демонстрируют поддержку со стороны государства. Эта инициатива способствует разработке комплексных программ для досуга пенсионеров, оказывая положительное влияние на их общее благополучие.
Таким образом, такие программы представляют значительное улучшение условий жизни для пожилых россиян.