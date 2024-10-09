Сыктывкарский народный инклюзивный театр "Радость моя" приглашает на спектакли

Фото Татьяны Смирновой

Народный инклюзивный театр "Радость моя" приглашает гостей и жителей Сыктывкара на свои спектакли. Творческий коллектив открыл сезон еще 27 сентября спектаклем "Сказка о рыбаке и рыбке" по одноименному произведению А. С. Пушкина.

В этот раз он уже стал юбилейным - 15 сезоном. Отметим, что театр обосновали 10 октября 2010 года.

В настоящее время активно идут три спектакля: "Сказка о рыбаке и рыбке" по одноименной сказке А.С. Пушкина, "Откуда повелся род четвероногих собак" по мотивам сказок народа коми и "Нашим малышам" по мотивам цикла стихов Агнии Барто "Игрушки". Премьера нового спектакля запланирована на март 2025 года, пока творческий коллектив держит название в секрете.

Стоимость входа символическая - 100 рублей.

Также добавим, что народный инклюзивный театр впервые начинает творческий сезон как народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми. Это звание им было присвоено 23 мая 2024 года.

Также артисты активно участвуют в конкурсах и фестивалях. В планах — поездка на фестиваль детских и молодежных театров "Моя игра" в Пермь.