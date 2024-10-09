В Коми всего за полмесяца нашли 18 нелегальных мигрантов

Скриншот видео МВД по Коми

За полмесяца в Коми обнаружили 18 нелегальных мигрантов. Поиск проводился в торговых зонах, на предприятиях, занимающихся заготовкой и обработкой древесины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Согласно информации от ведомств, с 30 сентября по 6 октября в республике проводился второй этап операции под названием "Нелегал-2024".

Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии в ходе операции было выявлено 113 случаев нарушения правил пребывания иностранных граждан в России. Из них 18 человек находились в стране незаконно: 6 из Воркуты, 5 из Сыктывкара, по 2 в Ухте, Усинске и Инте, и по одному в Вуктыле и Сыктывдинском районе. Судом было принято решение об их выдворении. Также 13 человек временно помещены в центр содержания иностранцев.

Также были выявлены 41 нарушения касательно привлечения и работы иностранных сотрудников: 13 нарушений связаны с незаконной рабочей деятельностью, 27 — с незаконным привлечением к труду, и 1 связанное с несоблюдением ограничений на определенные виды деятельностей. Обнаружено также пять нарушений миграционных законов в Воркуте, четыре в Ухте, три в Сыктывкаре и одно в Усинске. Все 28 нарушений уведомления об обучении иностранцев приходится на Ухту.

В Усинске был выявлен гражданин из Азербайджана, в отношении которого еще в июле 2024 года было принято решение о депортации, и он был помещен в центр временного содержания.