В Барселоне погибла уроженка Усинска Елена Смирнова во время соревнований Ironman
- 10:45 9 октября
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- Инесса Богатая
6 октября погибла спортсменка-любитель Елена Смирнова. Во время участия в триатлоне Ironman, который славится своей сложностью, женщина начала тонуть. Об этой трагедии сообщает издание "Комиинформ".
По данным издания, в течение одного дня три тысячи участников должны преодолеть 3, 86 км вплавь, проехать на велосипеде 180 км по дороге и пробежать марафонскую дистанцию в 42, 195 км подряд.
По словам сестры Елены, Натальи Пятаковой, она около четырех лет участвовала в таких состязаниях и приехала в Барселону опытной спортсменкой. Именно Наталья сообщила о печальной утрате.
Местные экстренные службы сообщили, что во время плавания Елена начала тонуть, и ее бедственное положение было замечено организаторами, однако медикам не удалось ее спасти. На текущий момент причины трагедии устанавливаются, проводится расследование. Первоначальная версия — несчастный случай.
Согласно порталу "Усинск. Новости", Елена Смирнова (по девичьей фамилии Скиба) родилась и училась в Усинске, завершила обучение в школе № 5. Именно здесь началась ее трудовая карьера. Родители Елены приехали на освоение Крайнего Севера в 1970-е годы и остались в Усинске на постоянное проживание. Недавно не стало ее отца, Валерия Владимировича.