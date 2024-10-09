В Барселоне погибла уроженка Усинска Елена Смирнова во время соревнований Ironman

6 октября погибла спортсменка-любитель Елена Смирнова. Во время участия в триатлоне Ironman, который славится своей сложностью, женщина начала тонуть. Об этой трагедии сообщает издание "Комиинформ".

По данным издания, в течение одного дня три тысячи участников должны преодолеть 3, 86 км вплавь, проехать на велосипеде 180 км по дороге и пробежать марафонскую дистанцию в 42, 195 км подряд.