Жительница Коми в третий раз спела на телевидении в гостях у Андрея Малахова

Римма Шилова из Нижнего Одеса была вновь приглашена на программу "Привет, Андрей!", где она исполнила композицию "Поздняя любовь" на вечере, посвященном памяти известного композитора и певца Вячеслава Добрынина, который скончался 1 октября.

Впервые Римма Шилова участвовала в шоу Андрея Малахова в ноябре 2022 года, исполнив песню, подарив ведущему хариуса из Коми и проведя конкурс для других гостей.