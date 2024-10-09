Жительница Коми в третий раз спела на телевидении в гостях у Андрея Малахова
- 21:45 9 октября
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- Инесса Богатая
Римма Шилова из Нижнего Одеса была вновь приглашена на программу "Привет, Андрей!", где она исполнила композицию "Поздняя любовь" на вечере, посвященном памяти известного композитора и певца Вячеслава Добрынина, который скончался 1 октября.
Впервые Римма Шилова участвовала в шоу Андрея Малахова в ноябре 2022 года, исполнив песню, подарив ведущему хариуса из Коми и проведя конкурс для других гостей.
В 2023 году жительница Коми спела на телевидении песню "О себе", музыку к которой создал композитор Игорь Матета. Римма преподнесла ему северные угощения: настойку, хариуса и клюкву. Затем она исполнила песню "Марьямоль" на коми языке и пригласила Игоря Матету посетить республику.
Новый выпуск с участием Риммы Шиловой вышел 5 октября 2024 года. Она исполнила "Позднюю любовь", также известную по начальной строке "Разгорелась заря золотая…", которую впервые спела Надежда Кадышева в 1996 году.
Напомним, ранее сообщалось, что юная ухтинка приняла участие в популярном теле-шоу "Мама в 16" на федеральном канале. В сюжете рассказывается, как подростки из провинции справляются с ранней беременностью.