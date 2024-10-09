В Коми за неделю выявили более ста новых случаев заболевания ковидом
- 17:30 9 октября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми увеличилось количество случаев заболевания ковидом. Согласно последним данным, с 30 сентября по 6 октября было выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Из недавно выявленных пациентов 13 человек были госпитализированы. Одновременно за этот период из медицинского наблюдения по выздоровлению выписались 85 человек.
За прошедшую неделю случаев летального исхода от коронавируса не зарегистрировано.
Следует напомним, что в регионе также наблюдается усиление заболеваемости респираторными инфекциями. За прошлую неделю медицинские учреждения посетили более 10 тысяч человек. Эпидемический порог в Коми превышен на 58, 3%. Глава региона Владимир Уйба отметил важность вакцинации против гриппа. В регион поступила необходимая партия вакцины, которая уже распределена по медицинским учреждениям. Вакцинация способствует формированию иммунитета против трех основных штаммов, которые доминируют в этом сезоне. По прогнозам ВОЗ, в осенне-зимний период ожидается распространение штаммов гриппа A(H1N1), известного как свиной, гриппа A(H3N2), или гонконгский грипп, а также вирусов типа B.