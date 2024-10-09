В Коми за неделю выявили более ста новых случаев заболевания ковидом

В Республике Коми увеличилось количество случаев заболевания ковидом. Согласно последним данным, с 30 сентября по 6 октября было выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Из недавно выявленных пациентов 13 человек были госпитализированы. Одновременно за этот период из медицинского наблюдения по выздоровлению выписались 85 человек.