Всегда ставлю соль у порога: Горничная научила одной полезной хитрости — в быту очень помогает

Поваренная соль — отличный помощник не только на кухне, но и в быту. Например, некоторые хозяйки используют ее в качестве добавки к стиральному порошку, чтобы вещи стали мягче.

Недавно горничная одного из санаториев раскрыла ещё одно свойство этого продукта.