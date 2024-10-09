За сутки сразу шестеро жителей Коми "инвестировали" в мошенников

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В Коми за сутки на уловки мошенников попались шесть человек. О подробностях инцидентов сообщили в пресс-службе МВД.

Так, информации ведомства, в отделение полиции в Сыктывкаре обратился 57-летний сотрудник теплоснабжающего предприятия. Он рассказал, что через мессенджер с ним связался человек, представившийся специалистом по финансовым операциям на инвестиционных платформах, и предложил свои услуги. Мужчина решил попробовать себя в этом деле и, следуя наставлениям «эксперта», установил приложение для доступа к различным биржам и зарегистрировался для анализа транзакций.

В течение месяца он вложил 1,3 млн рублей за счет кредита и 190 тысяч из личных сбережений в «инвестиции». Когда общая сумма достигла 1, 5 млн рублей, он попытался вывести начальные вложения и «прибыль», но мошенники не дали ему этого сделать.

Жертвами фиктивных трейдеров стали также 59-летний житель Ухты и 65-летний житель Вуктыла, переведя по 450 тысяч рублей на неизвестные счета.

Еще трое жителей из Сыктывкара, Ухты и Прилузского района потеряли в сумме 230 тысяч рублей. Они допустили доступ к своим банковским счетам с телефона, используя функцию демонстрации экрана в процессе установки якобы инвестиционного приложения.

В связи с этими случаями в регионе возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».