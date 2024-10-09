Раскидайте эти крупы с 10 по 12 октября по грядкам - весной даже каменная земля станет мягкой

Подготовка огорода осенью — ключевой шаг на пути к успешному следующему сезону. По словам опытных огородников, с 6 по 12 октября можно улучшить даже самую плотную и каменистую почву, которая напряглась за летний период.

Эксперты отмечают, что одним из действенных способов подготовки почвы к весенним посадкам является использование крупы как природного разрыхлителя.