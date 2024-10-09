Двое бойцов Виталий Погодин и Анатолий Размыслов из Коми погибли в ходе проведения СВО

В ходе проведения специальной военной операции погибли гвардии рядовой Виталий Погодин и рядовой Анатолий Размыслов, о чем сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

В.Погодин родом из Удорского района. Он жил в поселке Усогорск. В зоне СВО служил в должности наводчика-оператора танкового взвода.

А.Размыслов был из Сыктывдинского района и проживал в селе Палевицы. В зоне спецоперации выполнял обязанности стрелка в парашютно-десантном батальоне.