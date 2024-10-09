Двое бойцов Виталий Погодин и Анатолий Размыслов из Коми погибли в ходе проведения СВО
- 14:30 9 октября
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- Инесса Богатая
В ходе проведения специальной военной операции погибли гвардии рядовой Виталий Погодин и рядовой Анатолий Размыслов, о чем сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.
В.Погодин родом из Удорского района. Он жил в поселке Усогорск. В зоне СВО служил в должности наводчика-оператора танкового взвода.
А.Размыслов был из Сыктывдинского района и проживал в селе Палевицы. В зоне спецоперации выполнял обязанности стрелка в парашютно-десантном батальоне.
"Наши земляки встали на защиту Родины. Они погибли истинными героями и патриотами, отдав свои жизни за свободу и независимость нашего народа, за суверенитет нашей страны, за охрану и благополучие наших детей. Глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю вам мужества и сил преодолеть боль этой невосполнимой утраты. Вечная память нашим защитникам, вечная слава им, " — говорится в соболезновании.
Напомним, в этом году в Сыктывкаре 34% работодателей не принимают мер для предотвращения распространения гриппа на рабочих местах. В 38% компаний организуют вакцинацию против гриппа. В 9% приобретают медицинские маски, 6% внедряют системы очистки воздуха, а 5% используют народные средства, такие как мед, лимон и имбирь. В 4% офисов, опрошенных, имеются санитайзеры и препараты для укрепления иммунитета, включая витамины и БАДы.