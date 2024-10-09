В Сыктывкаре школа выплатит компенсацию за травму ученика
- 19:00 9 октября
- 12+
- Инесса Богатая
Школьник из Сыктывкара получил травму на тренажерах. Теперь образовательное учреждение обязано выплатить компенсацию. Об этом сообщает "Комиинформ".
Суд постановил, что школа в Сыктывкаре и городская администрация обязаны возместить моральный ущерб, причиненный травмой ученика, сообщает прокуратура Коми.
Прокуратура города Сыктывкара провела проверку по жалобе местной жительницы, чей сын пострадал в одной из школьных учреждений города.
Выяснилось, что 9-летний ребенок, отстраненный от урока физкультуры, получил травму головы на уличных тренажерах, что было квалифицировано как легкий вред здоровью.
По результатам рассмотрения обращения прокуроры подали иск в суд, требуя от школы возмещения морального ущерба ребенку.
Суд удовлетворил иск, признав школу ответственной за инцидент, ссылаясь на обязательство образовательного учреждения обеспечивать безопасные условия обучения, нарушенные в день получения травмы ребенком.
В соответствии с решением судебной инстанции, в пользу пострадавшего ребенка было взыскано 90 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда со школы и администрации Сыктывкара на субсидиарной основе.
После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.