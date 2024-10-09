В 2024 году у 87 тысяч жителей Коми выявили повышенный холестерин благодаря диспансеризации
- 01:00 10 октября
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- Инесса Богатая
В течение первых восьми месяцев этого года более 192 тысяч жителей республики прошли медицинские осмотры и диспансеризацию, как сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения Республики Коми.
В результате обследований были обнаружены различные патологические состояния и заболевания, включая:
– Повышенный уровень холестерина – 87 тысяч человек
– Употребление табака – 24 тысячи человек
– Несбалансированное питание – 33 тысячи человек
– Лишний вес – 54 тысячи человек
– Ожирение – 48 тысяч человек
– Недостаточная физическая активность – 20 тысяч человек
– Угроза чрезмерного употребления алкоголя – 22 тысячи человек
В ходе осмотров впервые диагностированы следующие заболевания:
– Кардиоваскулярные заболевания – 1387 человек
– Заболевания дыхательной системы – 107 человек
– Диабет – 264 человека
– Злокачественные опухоли – 105 человек
На основе полученных данных каждому пациенту предлагаются персональные рекомендации для лечения и уменьшения факторов риска. Если есть необходимость, пациенты направляются на дополнительные обследования. Многие заболевания на начальных стадиях проходят бессимптомно, хотя процессы повреждения органов уже запущены.
Как утверждают медики, симптомы появятся неизбежно. Медицинские осмотры и диспансеризация — это эффективные средства для раннего выявления болезней, своевременной инициации лечения и предупреждения осложнений.
Ответственное отношение к своему здоровью, профилактика и своевременное посещение врача способствуют улучшению общественного здоровья, что является одной из целей национального проекта "Демография".