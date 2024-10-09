В 2024 году у 87 тысяч жителей Коми выявили повышенный холестерин благодаря диспансеризации

В течение первых восьми месяцев этого года более 192 тысяч жителей республики прошли медицинские осмотры и диспансеризацию, как сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения Республики Коми.

В результате обследований были обнаружены различные патологические состояния и заболевания, включая: