Герман Греф на открытом "Уроке Цифры" рассказал школьникам о перспективах искусственного интеллекта

Глава Сбербанка рассказал, как развивается эта технология, какие возможности она открывает и как может трансформироваться в ближайшие годы

Искусственный интеллект ( AI ) с каждым днем становится умнее. Он не просто генерирует тексты, изображения и видео, но и становится эмерджентным, обретая в процессе своего развития новые свойства. Об этом и многом другом на открытом Уроке Цифры на тему "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг" рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что искусственный интеллект стал технологией № 1 в ХХ I веке. Ни одна технология еще не развивалась с такой скоростью.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: