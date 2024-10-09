Стали известный подробности состояния травмированном под поездом в Сыктывкаре мужчины

В Сыктывкаре медики ведут борьбу за жизнь мужчины, пострадавшего под поездом. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как сообщили изданию в Министерстве здравоохранения Республики Коми, у 40-летнего мужчины ампутирована правая рука. Его состояние тяжелое, но стабильное, в настоящее время его оперируют.