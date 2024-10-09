Стали известный подробности состояния травмированном под поездом в Сыктывкаре мужчины
- 13:30 9 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре медики ведут борьбу за жизнь мужчины, пострадавшего под поездом. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как сообщили изданию в Министерстве здравоохранения Республики Коми, у 40-летнего мужчины ампутирована правая рука. Его состояние тяжелое, но стабильное, в настоящее время его оперируют.
Следует отметить, что Сыктывкарское линейное управление МВД России на транспорте начало проверку по факту случившегося с мужчиной происшествия на железной дороге в столице Коми.
По данным ведомства, 9 октября под Сыктывкаром на железнодорожных путях оказался человек. Машинист поезда №305 попытался экстренно остановить состав, но избежать травмирования мужчины не удалось. Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи.
Также напомним, что житель Сыктывкара ранее вступил в конфликт с соседом на общей кухне в доме на Октябрьском проспекте. Сосед, обладающий первой группой инвалидности по зрению, был подвергнут угрозам со стороны обвиняемого. Нападавший подошел к соседу и, чтобы запугать его, заявил: "Я сейчас буду убивать! " Затем он грозно приставил нож к его подбородку и добавил: "Убью! Зарежу! ".