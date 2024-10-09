Житель Заполярья несколько месяцев предоставлял свою квартиру для наркоманов
- 11:45 9 октября
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- Инесса Богатая
В Коми мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы за предоставление жилья наркоманам. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на прокуратуру региона.
Согласно данным пресс-службы надзорного ведомства, суд в Воркуте признал 40-летнего местного жителя виновным в том, что он позволял использовать свое жилье для потребления наркотиков. Также в материал дела отмечается, что мужчина самостоятельно изготавливал запрещенные вещества.
Согласно обнародованным данным, его квартира использовалась для этих целей более 23 раз в период с февраля по май 2024 года. Добавим, что обвиняемый полностью признал свою вину. В итоге, суд вынес ему приговор в виде полутора лет колонии строгого режима.
Также напомним, ранее сообщалось, что житель Коми совершил убийство пенсионерки, а после того, как его задержали сотрудники правоохранительных органов, он ударил одного из полицейских по лицу. На суде нарушитель отказался признать вину, он также не смог объяснить свои мотивы. В итоге, ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.