Житель Заполярья несколько месяцев предоставлял свою квартиру для наркоманов

В Коми мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы за предоставление жилья наркоманам. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на прокуратуру региона.

Согласно данным пресс-службы надзорного ведомства, суд в Воркуте признал 40-летнего местного жителя виновным в том, что он позволял использовать свое жилье для потребления наркотиков. Также в материал дела отмечается, что мужчина самостоятельно изготавливал запрещенные вещества.